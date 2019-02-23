Учёные назвали причину быстрого развития рака простаты

С помощью лабораторных мышей эксперты определили вредоносный ген NSD2, нашли способ его "отключить" и сейчас занимаются разработкой лекарства.

Учёные из Школы медицинских наук Рутгерса обнаружили ген, который указывает на высокую вероятность развития рака простаты у мужчин. Результаты исследования приведены в журнале Medical Xpress.

При помощи лабораторных мышей удалось идентифицировать ген NSD2. Он был определён при помощи компьютерного алгоритма, который разработали для того, чтобы эксперты смогли определить, какие гены рака, найденные у грызунов, могут быть актуальны для исследования онкологии у человека.

Более того, онкологи нашли способ, как "выключить" этот ген и замедлить распространение опухоли. Как отметила ведущий автор исследования доцент Школы медицинских наук Ратгерского университета Антонина Митрофанова, когда у пациента диагностировали рак предстательной железы, медики могут определить степень распространения болезни, но не могут предсказать динамику дальнейшего роста.

— Если сделать это в момент постановки диагноза, то появится возможность как можно скорее начать лечение и снизить вероятность распространения опухоли, — заявила она.

Теперь следующей задачей учёных является возможность создания лекарства, который сможет заблокировать NSD2, но на данный момент они предлагают онкологам внести этот ген в скрининг, чтобы вовремя назначать терапию пациентам.