Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка за поддержку Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка за поддержку страны. Соответствующее обращение он опубликовал в своём "Твиттере".
— Из Каракаса шлю благодарность народу Нью-Йорка, который вышел сегодня на улицы поддержать революцию и попросить Дональда Трампа убрать руки от Венесуэлы, — сказал он.
В завершении Мадуро на английском языке сказал "спасибо вам огромное".
В субботу, 23 февраля, в на Уолл-стрит в Нью-Йорке прошла акция с требованием прекратить вмешательство в дела Венесуэлы.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что, если венесуэльские военнослужащие не пропустят на территорию страны гуманитарную помощь США, Венесуэлу ожидают новые санкции.
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