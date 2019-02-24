Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка за поддержку Венесуэлы

В субботу, 23 февраля, на Уолл-стрит прошла акция протеста с требованием прекратить вмешательство в дела Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка за поддержку страны. Соответствующее обращение он опубликовал в своём "Твиттере".

— Из Каракаса шлю благодарность народу Нью-Йорка, который вышел сегодня на улицы поддержать революцию и попросить Дональда Трампа убрать руки от Венесуэлы, — сказал он.

В завершении Мадуро на английском языке сказал "спасибо вам огромное".

В субботу, 23 февраля, в на Уолл-стрит в Нью-Йорке прошла акция с требованием прекратить вмешательство в дела Венесуэлы.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что, если венесуэльские военнослужащие не пропустят на территорию страны гуманитарную помощь США, Венесуэлу ожидают новые санкции.