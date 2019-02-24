"Новые санкции и изоляция". Болтон выдвинул ультиматум Венесуэле

Читайте также

"Новые санкции и изоляция". Болтон выдвинул ультиматум Венесуэле

8

Фото: © Flickr/ Gage Skidmore

В случае если венесуэльские военнослужащие не пропустят на территорию страны гуманитарную помощь США, Венесуэлу ожидают новые санкции. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

— У венесуэльских военных есть выбор: принять демократию, начать защищать граждан и впустить гуманитарную помощь либо столкнуться с новыми санкциями и большей изоляцией, — написал он в "Твиттере".

Как писал Лайф, ранее появилась информация, что первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии прибыл в Венесуэлу, однако бразильский телеканал Globo сообщил, что грузовики не смогли попасть на территорию Боливарианской Республики. Позже стало известно, что сотрудники Нацполиции Венесуэлы подожгли машины.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×