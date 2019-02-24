"Новые санкции и изоляция". Болтон выдвинул ультиматум Венесуэле

В случае если венесуэльские военнослужащие не пропустят на территорию страны гуманитарную помощь США, Венесуэлу ожидают новые санкции. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

— У венесуэльских военных есть выбор: принять демократию, начать защищать граждан и впустить гуманитарную помощь либо столкнуться с новыми санкциями и большей изоляцией, — написал он в "Твиттере".

Как писал Лайф, ранее появилась информация, что первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии прибыл в Венесуэлу, однако бразильский телеканал Globo сообщил, что грузовики не смогли попасть на территорию Боливарианской Республики. Позже стало известно, что сотрудники Нацполиции Венесуэлы подожгли машины.