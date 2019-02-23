Грузовики с гумпомощью сожгли на границе Колумбии и Венесуэлы

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Грузовики с гумпомощью сожгли на границе Колумбии и Венесуэлы

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Сотрудники Нацполиции Венесуэлы подожгли грузовики с гуманитарной помощью на границе с Колумбией, сообщает телекомпания NTN 24.

Как уточняется, сотрудники венесуэльской полиции в ходе столкновения с демонстрантами также использовали слезоточивый газ в районе города Уренья.

По предварительным данным, демонстранты попытались спасти часть груза из охваченных пламенем грузовиков.

Как писал Лайф, число пострадавших в ходе столкновения с правоохранительными органами на границе Венесуэлы и Бразилии увеличилось до 18, ещё двое скончались.

Напомним, ранее появилась информация, что первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии прибыл в Венесуэлу. Но вскоре бразильский телеканал Globo сообщил, что грузовики не смогли попасть на территорию Боливарианской Республики.

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