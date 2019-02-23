Грузовики с гумпомощью сожгли на границе Колумбии и Венесуэлы

Сотрудники Нацполиции Венесуэлы подожгли грузовики с гуманитарной помощью на границе с Колумбией, сообщает телекомпания NTN 24.

Как уточняется, сотрудники венесуэльской полиции в ходе столкновения с демонстрантами также использовали слезоточивый газ в районе города Уренья.

По предварительным данным, демонстранты попытались спасти часть груза из охваченных пламенем грузовиков.

UPDATE One of the humanitarian aid trucks has just been lit on fire on the Francisco de Paula Santander bridge between Colombia and Venezuela. Our WCK team is safe in Cúcuta and not on the bridge. #Venezuela #AyudaHumanitaria pic.twitter.com/ahsqn8lMZV — WorldCentralKitchen (@WCKitchen) February 23, 2019

Как писал Лайф, число пострадавших в ходе столкновения с правоохранительными органами на границе Венесуэлы и Бразилии увеличилось до 18, ещё двое скончались.

Напомним, ранее появилась информация, что первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии прибыл в Венесуэлу. Но вскоре бразильский телеканал Globo сообщил, что грузовики не смогли попасть на территорию Боливарианской Республики.