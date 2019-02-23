Число пострадавших на границе между Бразилией и Венесуэлой увеличилось до 18

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Число пострадавших на границе между Бразилией и Венесуэлой увеличилось до 18

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Два человека скончались, ещё восемнадцать получили ранения на границе с Бразилией в результате столкновения Нацгвардии Венесуэлы с демонстрантами, требующими пропустить гуманитарную помощь.

По словам депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы Ларисы Гонсалес, правоохранители вели обстрел из огнестрельного оружия в городе Санта-Элена-де-Уайрен, расположенном недалеко от границы с Бразилией.

В Сети появилось видео с места происшествия.

Как писал Лайф, ранее появилась информация, что первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии прибыл в Венесуэлу. Однако вскоре бразильский телеканал Globo сообщил, что грузовики не смогли попасть на территорию Боливарианской Республики.

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