Число пострадавших на границе между Бразилией и Венесуэлой увеличилось до 18

Два человека скончались, ещё восемнадцать получили ранения на границе с Бразилией в результате столкновения Нацгвардии Венесуэлы с демонстрантами, требующими пропустить гуманитарную помощь.

По словам депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы Ларисы Гонсалес, правоохранители вели обстрел из огнестрельного оружия в городе Санта-Элена-де-Уайрен, расположенном недалеко от границы с Бразилией.

La brutal represión con armas de guerra en #SantaElenadeUairen deja hasta ahora 2 muertos y 18 heridos por armas largas @elnuevoherald @carlaangola @Almagro_OEA2015 pic.twitter.com/rqo19y48OI — Dip Larissa González (@LarissaGonzale6) February 23, 2019

В Сети появилось видео с места происшествия.

Как писал Лайф, ранее появилась информация, что первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии прибыл в Венесуэлу. Однако вскоре бразильский телеканал Globo сообщил, что грузовики не смогли попасть на территорию Боливарианской Республики.