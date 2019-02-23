Число пострадавших на границе между Бразилией и Венесуэлой увеличилось до 18

Два человека скончались, ещё восемнадцать получили ранения на границе с Бразилией в результате столкновения Нацгвардии Венесуэлы с демонстрантами, требующими пропустить гуманитарную помощь.
По словам депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы Ларисы Гонсалес, правоохранители вели обстрел из огнестрельного оружия в городе Санта-Элена-де-Уайрен, расположенном недалеко от границы с Бразилией.
La brutal represión con armas de guerra en #SantaElenadeUairen deja hasta ahora 2 muertos y 18 heridos por armas largas @elnuevoherald @carlaangola @Almagro_OEA2015 pic.twitter.com/rqo19y48OI— Dip Larissa González (@LarissaGonzale6) February 23, 2019
В Сети появилось видео с места происшествия.
@SandraActa VENEZUELA #23F #SantaElenaDeUairen JOVEN ASESINADO CON UNA BALA A LA CABEZA (CALLE ROCIO, SANTA ELENA DE UAIREN)#LibertadParaVenezuela pic.twitter.com/ixsEwIalro— Sandra Acta 00 (@Sandra_Acta) February 23, 2019
Как писал Лайф, ранее появилась информация, что первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии прибыл в Венесуэлу. Однако вскоре бразильский телеканал Globo сообщил, что грузовики не смогли попасть на территорию Боливарианской Республики.
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