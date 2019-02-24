BMW сбил пешеходов в центре Петербурга, есть погибшие — видео

Автомобиль BMW минувшей ночью сбил толпу людей на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Предположительно, водитель машины в момент ДТП был пьян. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Как пишет "Комсомольская правда", в результате аварии двое погибли на месте — 35-летняя женщина и 40-летний мужчина. По предварительной информации, он приехал в Петербург из США. Также известно о трёх пострадавших, они были экстренно госпитализированы.

Водитель уже задержан. По данным КП, ему 30 лет, в Санкт-Петербург приехал из Азербайджана около десяти лет назад. Перед тем как сесть за руль, мужчина отдыхал в одном из баров города.