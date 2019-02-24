Названы возможные цели "Циркона" в США в случае угрозы для России

В эфире рассказали о том, что российские лодки находятся за пределами исключительной экономической зоны США шириной в 200 миль.

Телеканал "Россия 1" в программе "Вести недели" назвал предположительные цели для ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для России.

В эфире телеканала отметили, что российские судна находятся за пределами исключительной экономической зоны США шириной в 200 миль.

Среди целей ракеты на Восточном побережье США — здание Пентагона в Вашингтоне, Форт Ритчи в штате Мэриленд, где находится пункт управления президента, и командный центр Комитета начальников штабов. Что касается Западного побережья — Мак-Клеллан в штате Калифорния, где расположено управление стратегическими наступательными силами, и Джим-Крик в штате Вашингтон, где работает пункт управления ядерными силами.

— Наши лодки — за пределами исключительной экономической зоны США шириной в 200 миль. Двести миль — это 370 километров, — рассказали в программе.

В "Вестях недели" подчеркнули, что и на покрытие 800 километров уйдёт чуть меньше пяти минут.

Как ранее писал Лайф, военный эксперт рассказал о возможностях новейшей ракеты "Циркон".