Неизвестный открыл огонь по полицейским в астраханском селе

Неизвестный мужчина обстрелял из ружья полицейских в Астраханской области. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай.

Следствие отмечает, что сегодня, 24 февраля, жители астраханского села Бахтемир сообщили в полицию о том, что по населённому пункту разгуливает мужчина с ружьём. Ему предложили сдать оружие, но он произвёл несколько выстрелов в сторону полицейских, ответным огнём преступник был ликвидирован.

— В ходе задержания огнестрельные ранения получил оперативный сотрудник полиции, ему оказывается необходимая медицинская помощь, — сказал он.

Сейчас на месте работают следователи, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.