Русский экзархат в Европе подтвердил отказ подчиняться Константинополю

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Русский экзархат в Европе подтвердил отказ подчиняться Константинополю

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Фото: © Flickr/Julien Chatelain

На генассамблее 191 человек из 206 проголосовал за неповиновение Константинопольскому патриархату.

Духовенство русских приходов в Западной Европе проигнорировало приказ перейти в подчинение Константинополя. Об этом сообщил представитель архиепископии в беседе с РИА "Новости".

— Предстоит определиться с дальнейшим каноническим путём, — сказал собеседник агентства.

Как отмечается, на генассамблее духовенства 191 человек из 206 проголосовал за неповиновение Константинополю.

Ранее сообщалось, что в последнее время священникам и дьяконам Архиепископии православных русских церквей пришло немало писем с требованиями служить греческим митрополиям.

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