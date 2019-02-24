Русский экзархат в Европе подтвердил отказ подчиняться Константинополю

Духовенство русских приходов в Западной Европе проигнорировало приказ перейти в подчинение Константинополя. Об этом сообщил представитель архиепископии в беседе с РИА "Новости".
— Предстоит определиться с дальнейшим каноническим путём, — сказал собеседник агентства.
Как отмечается, на генассамблее духовенства 191 человек из 206 проголосовал за неповиновение Константинополю.
Ранее сообщалось, что в последнее время священникам и дьяконам Архиепископии православных русских церквей пришло немало писем с требованиями служить греческим митрополиям.
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