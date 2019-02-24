Певице MARUV предложили отказаться от концертов в России ради Евровидения

В национальной общественной телекомпании Украины заявили, что у MARUV есть сутки, чтобы принять условия предложенного ей контракта.

Певице MARUV, победившей в национальном отборе на Украине для участия в Евровидении — 2019, предложили отказаться от гастролей в России ради участия в конкурсе. Об этом сообщила PR-директор Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Виктория Сидоренко на своей странице в Facebook.

— В контракте от общественной (телекомпании. — Прим. Лайфа) есть требование о запрете гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила для ознакомления, — написала она.

При этом Сидоренко признала, что на Украине нет закона, запрещающего участникам Евровидения гастролировать по России. У MARUV есть сутки, чтобы подписать контракт, однако окончательное решение будет принимать НОТУ.

Как писал ранее Лайф, MARUV может лишиться путёвки на международный конкурс из-за российских гастролей.