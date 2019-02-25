Пришёл в платье. Американский актёр шокировал гостей церемонии вручения "Оскара"

Американский актёр Билли Портер удивил общественность, приехав на 91-ю церемонию вручения премии Американской академии киноискусств в платье.
Как уточнил 49-летний актёр в своём твиттере, автором экстравагантного костюма стал дизайнер Кристиан Сириано.
— Когда идёшь на "Оскар", надо приодеться, — написал Портер.
When you come to the Oscars, you must dress up. Thanks @CSiriano for creating this custom couture masterpiece. @OscarHeymanBros you have outdone yourselves with your iconic jewels. Style by @sammyratelle Grooming by Anna Bernabe. @TheAcademy #AcademyAwards2019 #oscars #oscars2019 pic.twitter.com/IpTG2OK20x— Billy Porter (@theebillyporter) February 24, 2019
Стоит отметить, что он присутствовал на церемонии вместе с супругом, Адамом Портером-Смитом.
Актёр известен по ролям в сериалах "Поза", "Отжиг", "Американская история ужасов", фильмах "Ноэль" и "Клуб разбитых сердец: Романтическая история". Также Билли Портер занимался озвучкой персонажей в мультфильме "Анастасия".
Напомним, первый "Оскар" вручили лучшей актрисе второго плана — Реджине Кинг.
Лайф ведёт прямую трансляцию церемонии "Оскар-2019" с обсуждением её экспертами в режиме онлайн.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени