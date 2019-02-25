Пришёл в платье. Американский актёр шокировал гостей церемонии вручения "Оскара"

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Пришёл в платье. Американский актёр шокировал гостей церемонии вручения "Оскара"

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Фото: © Twitter / Billy Porter

Американский актёр Билли Портер удивил общественность, приехав на 91-ю церемонию вручения премии Американской академии киноискусств в платье.

Как уточнил 49-летний актёр в своём твиттере, автором экстравагантного костюма стал дизайнер Кристиан Сириано.

— Когда идёшь на "Оскар", надо приодеться, — написал Портер.

Стоит отметить, что он присутствовал на церемонии вместе с супругом, Адамом Портером-Смитом.

Актёр известен по ролям в сериалах "Поза", "Отжиг", "Американская история ужасов", фильмах "Ноэль" и "Клуб разбитых сердец: Романтическая история". Также Билли Портер занимался озвучкой персонажей в мультфильме "Анастасия".

Напомним, первый "Оскар" вручили лучшей актрисе второго плана — Реджине Кинг.

Лайф ведёт прямую трансляцию церемонии "Оскар-2019" с обсуждением её экспертами в режиме онлайн.

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