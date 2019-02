Леди Гага удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая песня"

Композиция Shallow, которую Леди Гага исполнила вместе с актёром Брэдли Купером в фильме "Звезда родилась", принесла певице "Оскар" за лучшую песню.

Певица расплакалась, взяв статуэтку, и поблагодарила "всех и каждого", кто находился в зале.

Она также обратилась к зрителям с эмоциональной речью.

— Я долгое время трудилась ради этого момента, и главное — не победить, а не сдаваться. Если у вас есть мечта, боритесь за неё! — заявила Леди Гага.

В этой номинации были представлены также композиции When A Cowboy Trades His Spurs For Wings из "Баллады Бастера Скраггса", All The Stars из "Чёрной пантеры" (Black Panther), The Place Where Lost Things Go из "Мэри Поппинс возвращается" и I'll Fight из фильма "РБГ" (RBG — судья Верховного суда США Рут Байдер Гинзбург, Прим. Лайфа).

Также стало известно, что "Оскар" за лучший саундтрек получила картина "Чёрная пантера". Кроме этого фильма на награду претендовали "Чёрный клановец", "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Остров собак" и "Мэри Поппинс возвращается".

Напомним, ранее трек Shallow завоевал Grammy как "лучшая песня для визуальных СМИ".

Эксперты Лайфа в прямом эфире следят за церемонией вручения "Оскара-2019".