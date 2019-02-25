Явка на парламентские выборы в Молдавии составила 49,22%

Явка на парламентские выборы в Молдавии на момент закрытия всех избирательных участков составила 49,22 процента. Об этом сообщается на сайте ЦИК республики.

По состоянию на 7:00 (8:00 мск) в выборах приняли участие 1,45 миллиона человек. На зарубежных участках к этому времени в выборах приняли участие более 76,6 тысячи.

Согласно предварительным итогам голосования, на парламентских выборах с результатом в 31,41% лидирует оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова, выступающая за восстановление отношений с Россией.