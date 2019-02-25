Угонщик самолёта в Бангладеш был вооружён игрушечным пистолетом

Преступник, попытавшийся угнать пассажирский Boeing 737 авиакомпании Biman Bangladesh, был вооружён игрушечным пистолетом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

— Пистолет у подозреваемого был игрушечным, бомба к его телу прикреплена не была, — рассказал комиссар города Читтагонг.

Ранее Лайф сообщал, что неизвестный захватил самолёт во время перелёта из Дакки в Дубай, после чего борт совершил экстренную посадку в аэропорту города Читтагонг в Бангладеш. Полицейские в ходе спецоперации, которая продолжалась восемь минут, сумели ликвидировать преступника. Отмечается, что он был психически неуравновешенным и требовал поговорить с премьером страны и своей женой.