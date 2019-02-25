Синоптики рассказали, когда в Москву придёт весна

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Синоптики рассказали, когда в Москву придёт весна

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Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал "Российской газете", когда в Москву придёт весна.

По его словам, устойчивое потепление придёт в столичный регион не ранее второй половины марта. До этого времени погода в Москве будет носить переменчивый характер.

Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что температура воздуха в марте будет чуть выше климатической нормы.

Напомним, в понедельник, 25 февраля, в Москве ожидаются оттепель, снег с дождём и слабый гололёд.

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