Пострадавший в перестрелке под Астраханью полицейский впал в кому

По данным региональных следователей, правоохранитель находится в стабильно тяжёлом состоянии.

Полицейский, получивший ранение в ходе перестрелки в астраханском селе, находится в коме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального СУ СК России Андрея Хегая.

По словам Хегая, в воскресенье, 24 февраля, полицейского прооперировали, и сейчас он находится в стабильно тяжёлом состоянии.

Как писал ранее Лайф, неизвестный открыл стрельбу по полицейским в селе Бахтемир Астраханской области. Ответным огнём преступник был ликвидирован.