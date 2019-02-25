Лавров заявил, что США в переговорах предпочитают "ломать через колено"

По словам главы российского дипведомства, Москва не будет беспрекословно подчиняться требованиям Вашингтона.

Соединённые Штаты Америки в переговорах предпочитают "ломать через колено". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Они (США) просто ломают всех через колено. Если все будут готовы с этим смириться? Ну, наверное, такие сценарии возможны, но не думаю, что КНР с этим смирится, а она очень заинтересована найти договорённости с США по торговым проблемам, это видно, — сказал Лавров.

Выступая на конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире", проходящей во Вьетнаме под эгидой международного дискуссионного клуба "Валдай" и Дипломатической академии Вьетнама, глава ведомства подчеркнул, что Запад, когда ведёт переговоры, верстает документы, в которых редко можно встретить выражение "поддерживаем верховенство международного права".

Ранее Лавров заявил, что жёсткая ультимативная позиция США на переговорах с КНДР не сработает. По его словам, американская сторона это чётко осознаёт.