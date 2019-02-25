"Роскосмос" не указал в списке космических запусков полёт Гагарина

Пресс-служба корпорации пояснила, что недоработка связана с перезапуском сайта, который начался 25 ноября 2018 года.

"Роскосмос" не указал в списке космических запусков полёт "Востока-1", на борту которого Юрий Гагарин впервые вышел на околоземную орбиту. На это обратила внимание радиостанция "Говорит Москва".

Отмечается, что на сайте государственной корпорации в разделе "запуски" отмечены все даты пусков космических аппаратов с космодромов Плесецк и Байконур, начиная с 1962 года. В описании же раздела написано, что в нём указаны сведения о полётах 1960–1969 годов, но при этом совершённый 12 апреля 1961 года пуск "Востока-1", на борту которого был Юрий Гагарин, на сайте не зафиксирован.

Пресс-служба "Роскосмоса" позднее пояснила, что отсутствие полёта космонавта связано с перезапуском сайта, который начался 25 ноября 2018 года. Представитель корпорации отметил, что разделы сайта продолжают наполняться. По завершении недоработка будет исправлена.