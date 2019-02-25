Путину докладывают о следственных действиях по делу Baring Vostok

Президенту РФ Владимиру Путину докладывают информацию о следственных действиях по делу топ-менеджеров инвестфонда Baring Vostok. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Конечно, ему докладываются какие-то детали, связанные со следственными действиями, — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что дело инвестфонда — резонансное, оно находится на особом контроле служб, "которые выполняют следственные действия".

При этом на вопрос, сможет ли глава государства взять это дело под свой личный контроль, представитель Кремля пояснил, что не хочет здесь фантазировать.

Как уже сообщал Лайф, основателя и управляющего партнёра инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и ещё пятерых человек задержали 15 февраля. По версии следствия, они похитили 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы. Суд арестовал Калви 16 февраля.