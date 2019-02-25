"Газпром" покинули три топ-менеджера

Читайте также

"Газпром" покинули три топ-менеджера

25

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев оставили свои посты из-за перехода на новое место работы. Об этом в понедельник информирует РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании. Кроме того, от должности начальника департамента добычи "Газпрома" освобождён Всеволод Черепанов. Он продолжит работу на другой должности в составе группы "Газпром".

Что касается Медведева, который недавно стал президентом ФК "Зенит", то он планирует сосредоточиться на своей новой должности, а также на деятельности Международного делового конгресса. А вот чем займётся бывший куратор внутреннего рынка в "Газпроме" Валерий Голубев, пресс-служба не уточняет.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×