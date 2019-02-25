Бывшая повариха и плохой судья. Кого Коновалов выдвигает на пост омбудсмена

Не всё так гладко и в семье Марины Сивириной: её несовершеннолетний сын занимался изготовлением и распространением фальшивых банкнот, но уголовное дело было прекращено из-за возраста.

Глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов выдвигает на пост уполномоченного по правам человека в республике экс-судью арбитражного суда Марину Сивирину. При этом кандидатуру претендентки уже отклонила комиссия на федеральном уровне. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что Сивирина не может никак претендовать на этот пост "в связи с отсутствием у неё опыта правозащитной деятельности и ввиду других обстоятельств". Как пишет Агентство информационных сообщений, проблема кроется в биографии женщины и неоднозначном прошлом.

Марина Сивирина — технолог бродильных производств по образованию, ранее она некоторое время работала поваром в столовой, а юридическую специальность получила заочно. Чтобы набить руку, она устраивается в компанию "Черногорскуголь", после уходит в прокуратуру, а оттуда — в арбитражный суд, где и пытается состояться как юрист-профессионал.

Находясь на должности судьи, она систематически допускала нарушения норм законодательства. В частности, нарушала сроки и порядок рассмотрения дел, что в результате привело к отмене более 21% решений, при среднем показателе у остальных судей в 3%. Мало того, Сивирина злоупотребляла своим служебным положением.

Так, в 2004 году её признали виновной в совершении дисциплинарного поступка: она вынесла неправомерный судебный акт и тем самым помогла конкурсному управляющему Абаканского сталелитейного завода получить вознаграждение в размере шести миллионов рублей. Законных оснований для этого не было, да и вообще эти деньги подлежали перечислению в бюджет РФ. Получается, что она решила использовать своё служебное положение, чтобы провернуть сделку, наносящую ущерб государству. Женщина была привлечена к дисциплинарной ответственности и лишена должности.

Ещё один пикантный момент вытекает из семейной жизни Сивириной. Её несовершеннолетний сын занимался изготовлением и распространением фальшивых банкнот, но уголовное дело, правда, было прекращено из-за возраста. Лишившись статуса судьи, она становится домохозяйкой и вольным юристом, но на месте не сидит — начинает мелькать в политической повестке Хакасии. Кроме того, как отмечает АИС, несмотря на отказ в согласовании кандидатуры, женщина подаёт судебный иск на общероссийского омбудсмена, называя её решение незаконным.