Названы компании, которые больше всего переплачивают своим директорам

Соответствующий рейтинг был составлен правозащитной юридической организацией As You Sow.

Руководители Mattel, Disney и Oracle получают слишком высокие зарплаты. Такой вывод можно сделать из рейтинга The 100 Most Overpaid CEOs 2019. Его составила некоммерческая организация As You Sow (её название переводится как "Что ты посеял").

Лидер рейтинга в этом году — генеральный директор Fleetcor Technologies Рональд Кларк. Компания занимается поставками топливных карт. Его компенсация в год составляет 52,64 миллиона долларов (38,16 миллиона — лишние). Кларк зарабатывает в 1517 раз больше, чем в среднем сотрудник его фирмы.

Второе место у прошлогоднего лидера Oracle. Компенсация содиректоров Oracle Марка Хёрда и Сафры Кац — 81,56 миллиона долларов (переплата — 67,9 миллиона долларов). Третье место у генерального директора производителя полупроводников и микросхем Broadcom, который получает 103,2 миллиона в год (86,87 миллиона — лишние).

Основная цель As You Sow — показать компании, в которых директорам переплачивают, из-за чего акционеры получают маленькие дивиденды. Ранее мы писали, что в игровой индустрии переплачивают руководителям двум компаний — EA и Activision Blizzard.