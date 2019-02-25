США расширили санкции против Венесуэлы

Вашингтон расширил список санкций против Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении в пресс-службе Минфина США.
В санкционный список были добавлены четыре гражданина Венесуэлы, включая бывшего вице-президента страны Рамона Каррисалеса, который в настоящий момент руководит штатом Апуре.
В предыдущий раз США расширили ограничительные меры 15 февраля: тогда в санкционный список был включён министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.
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