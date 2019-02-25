Юрист рассказал, как Рынска может лишить экс-жену Малашенко наследства

Божена Рынска сможет оставить экс-супругу скончавшегося 25 февраля Игоря Малашенко без наследства, если обратится в следственные органы с заявлением о доведении до самоубийства. Об этом МК заявила адвокат Оксана Михалкина.

В случае, если у Малашенко с экс-супругой Еленой Пивоваровой был заключён брачный договор, то последняя через суд может доказать факт нахождения в браке и наличие общих детей, и тогда Божена Рынска не получит ничего. Если договор не был заключён, то всё наследство будет поделено в равных долях между жёнами и детьми от первого и второго брака.

Однако ранее Пивоварова неоднократно желала своему бывшему мужу смерти. В случае если Рынска обратится в правоохранительные органы и сможет доказать то, что Малашенко был доведён до самоубийства, то тогда следователями будет проведена проверка, а в дальнейшем будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, один из создателей НТВ и муж Божены Рынской Игорь Малашенко покончил с собой в понедельник, 25 февраля.