Шестерых дезертиров задержали при попытке бегства из Венесуэлы в Колумбию

Сотрудники Нацгвардии Венесуэлы задержали шестерых военных, намеревавшихся сбежать в Колумбию, сообщает W Radio Colombia.
Задержанные пытались покинуть Боливарианскую Республику через границу в штате Тачира. Сейчас они находятся в городе Капачо.
Отмечается, что, по данным венесуэльских оппозиционеров, за последние двое суток в Колумбию сбежали около 160 венесуэльских дезертиров.
Как писал Лайф, 24 февраля глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что убежища на территории его страны попросили 60 венесуэльских военных.
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