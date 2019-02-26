Шестерых дезертиров задержали при попытке бегства из Венесуэлы в Колумбию

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Шестерых дезертиров задержали при попытке бегства из Венесуэлы в Колумбию

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Фото: © Instagram/ gnbolivariana

Сотрудники Нацгвардии Венесуэлы задержали шестерых военных, намеревавшихся сбежать в Колумбию, сообщает W Radio Colombia.

Задержанные пытались покинуть Боливарианскую Республику через границу в штате Тачира. Сейчас они находятся в городе Капачо.

Отмечается, что, по данным венесуэльских оппозиционеров, за последние двое суток в Колумбию сбежали около 160 венесуэльских дезертиров.

Как писал Лайф, 24 февраля глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что убежища на территории его страны попросили 60 венесуэльских военных.

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