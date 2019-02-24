Более 60 венесуэльских военных попросили убежища у Колумбии

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Более 60 венесуэльских военных попросили убежища у Колумбии

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Фото: © Twitter/Fabiano Barbosa

Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что на протяжении дня более 60 венесуэльских военных попросили убежища на территории его страны.

— Более 60 безоружных военнослужащих прибыли на территорию Колумбии в поисках убежища, продемонстрировав потерю доверия в узурпаторский режим Мадуро, — приводит его слова Deutsche Welle.

По словам Трухильо, обратившимся военным предстоит пройти определённую процедуру для приобретения статуса беженцев.

Напомним, ранее Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией. Кроме того, Вооружённым силам Венесуэлы был отдан приказ развернуть войска на границе с Колумбией, а дипломатам Колумбии дали сутки на то, чтобы покинуть страну.

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