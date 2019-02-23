Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией

Венесуэльский лидер Николас Мадуро рассказал, что его страна разрывает дипломатические и политические отношения с Колумбией.

— Я долго терпел ради колумбийского народа, который живёт среди нас... — заявил Мадуро.

При этом он назвал своего колумбийского коллегу Ивана Дуке "дьяволом во плоти".

Президент Венесуэлы появился 23 февраля в Каракасе перед своими сторонниками, вышедшими на улицы в знак поддержки лидера страны. Само выступление Мадуро транслировалось в его микроблоге в "Твиттере".

Ранее Лайф писал, что Вооружённым силам Венесуэлы был отдан приказ развернуть войска на границе с Колумбией.

Ситуация в боливарианской стране осложнилась, когда 23 января оппозиционный лидер Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Президент Венесуэлы назвал своего оппонента "марионеткой США". В свою очередь в Кремле отметили, что считают Николаса Мадуро легитимным президентом.

Также в материале Лайфа можно прочитать, почему Венесуэла может стать для США вторым Вьетнамом.