Посол Великобритании в РФ заявил, что Скрипали живы

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия — живы. При этом высокопоставленный дипломат утверждает, что они не хотят видеться с представителями российского посольства.

— Я могу подтвердить, что они живы, — заявил Бристоу в интервью "Интерфаксу". — Могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им.

Дипломат утверждает, что если бывший полковник ГРУ и его дочь захотят встретится с представителями российской дипмиссии, то Лондон поможет им в этом.

— Если нет, то мы не вправе навязывать им встречу с российскими чиновниками. Они, разумеется, находятся в безопасном месте, — подытожил Бристоу.

Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория не исключала, что ее дядя давно мертв, раз он не выходит на связь с родными.

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта прошлого года.