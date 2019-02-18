"Никто о состоянии не докладывает". Виктория Скрипаль считает, что её дядя мёртв

По её словам, в скором времени общественности представят урну с прахом экс-сотрудника ГРУ.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория в беседе с РИА "Новости" заявила, что её дядя мёртв, так как ей давно никто не докладывал чего-либо о его состоянии.

— Мне лично никто о его состоянии не докладывает. Но об этом говорилось уже давно. Ну нет Скрипаля в живых, — заявила Виктория Скрипаль.

По её словам, в скором времени общественности представят урну с прахом экс-сотрудника ГРУ. Произойдёт это 6 марта, через два дня после первой годовщины произошедшего в Солсбери.

Она также рассказала, что в ближайшем будущем закончит работу над своей книгой, которая получит название "Разговор с чёрным котом".

Напомним, по данным британского следствия, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон подозревает в этом двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание. В Москве все обвинения отвергают, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось. В российском посольстве заявили, что не владеют информацией о состоянии здоровья экс-сотрудника ГРУ.