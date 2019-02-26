Масленица без масла. Диетолог призвала россиян печь низкокалорийные блины

Ещё один вариант сокращения питательности праздничного блюда — замена в рецепте молока на воду.

Накануне Масленицы диетолог Екатерина Бурляева дала несколько рекомендаций, благодаря которым можно будет избежать дополнительных калорий. Так, специалист отмечает, что значительно снизить энергетическую ценность праздничного лакомства можно, если при жарке блинов вместо растительного масла использовать сливочное, а вместо молока — воду.

— Если в рецепте молоко заменить на воду, то энергетическая ценность готового продукта снизится на 70–80 ккал, — приводит агентство "Москва" слова Берляевой. — Смазывая блины или сковороду сливочным маслом, а не растительным (подсолнечным, оливковым, льняным и так далее) можно уменьшить калорийность блинов ещё на 70 ккал.

Диетолог подчеркнула, что благодаря использованию сливочного масла любители блинов также получат больше витамина А, но существенно уменьшат долю витамина Е. В то же время отмечается, что если при приготовлении блинов вовсе отказаться от масла, их калорийность может снизится на 150, а то и 200 калорий.

Ранее другой диетолог рассказала, сколько блинов можно есть на Масленицу.