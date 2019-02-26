Правительство выделило 870 млн на арктические экспедиции

Одно исследовательское судно будет вморожено в лёд, а на борту другого организуют "Плавучий университет".

Правительство РФ выделяет 868,7 млн рублей из Резервного фонда, чтобы исследовать состояние окружающей среды в Арктике. Мониторинг и исследование поспособствуют совершенствованию системы гидрометеорологической безопасности морской деятельности в регионе, отмечается на сайте правительства.

— Исследования "Трансарктика-2019" проводятся в контексте восстановления комплексных научных исследований Арктического региона, включая высокоширотную Арктику. Цель исследований — совершенствование системы гидрометеорологической безопасности морской деятельности России в Арктике для реализации научных и практических интересов государства, — сказано в документе.

Мониторингом состояния и загрязнения окружающей среды региона займутся четыре научно-исследовательских и научно-экспедиционных судна Росгидромета: "Михаил Сомов", "Академик Трешников", "Профессор Мультановский" и "Профессор Молчанов".

"Академик Трешников" будет вморожен в лёд, а на борту "Профессора Молчанов" будет организован "Плавучий университет".

В прошлом году правительством была создана рабочая группа по развитию Северного морского пути. Он по морю соединяет европейскую часть России и Дальний Восток. Американские СМИ сообщали, что из-за глобального потепления Севморпуть предоставляет России огромные экономические преимущества.