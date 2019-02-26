Путину сообщили о просьбе контролировать дело Калви

Представитель Кремля подчеркнул, что, как ранее отмечал президент, до решения суда говорить о вине кого-либо невозможно.

Президенту России Владимиру Путину доложено об открытом письме Baring Vostok с просьбой взять под контроль дело Майкла Калви. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

— Президенту доложено об этом письме. Он информируется и о других обращениях, которые публикуются в эти дни, — отметил Песков. — В данном случае дело, безусловно, резонансное.

Представитель Кремля добавил, что дело основателя и управляющего партнёра инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви в следственных органах находится на особом контроле и президент никоим образом не может вмешиваться в следственные действия.

— Сам глава государства неоднократно говорил, что до решения суда говорить о вине кого-либо невозможно, — добавил Песков.

Напомним, что Калви и ещё пятерых человек задержали 15 февраля. По версии следствия, они похитили 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы. 16 февраля Калви был арестован. В Кремле выразили уверенность, что в деле Baring Vostok будет установлена истина.