Забыл указать офшор. Грудинина лишили мандата депутата в Видном

Прокуратура установила, что директор совхоза им. Ленина не указал в декларации о доходах сведения о владении Bontro LTD.

Совет депутатов городского поселения Видное проголосовал за отстранение Павла Грудинина от должности депутата. Как сообщает телеканал "360", "за" высказались 11 из 13 присутствовавших на заседании народных избранников.

Такое решение было принято в свете открывшихся данных. Прокуратура установила, что Грудинин не указал в декларации о доходах сведения о владении белизским офшором Bontro LTD.

Напомним, в марте 2018 года Грудинин пытался бороться за пост президента страны от КПРФ. Однако позже в партии от него отреклись, объяснив это тем, что директор совхоза им. Ленина дискредитирует КПРФ. Кроме того, политик потерял даже пост главы Совета депутатов в Видном.