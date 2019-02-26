"Педофилы — не маньяки". Депутат отчитал полицию за внимание к "трендам"

По убеждению народного избранника, "все эти преступления жуткие обычно по пьяни происходят".

Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников призвал полицию прекратить выискивать педофилов и вернуться к "реальной работе". Таким образом народный избранник прокомментировал отчёт начальника областного УМВД Сергея Кулагина.

— Меня напрягает та ситуация, что у нас милиция следит за общеполитическими трендами вместо реальной работы... Мы с вами знаем, что педофилы — это не маньяки, это по пьяни обычно происходит, все эти преступления жуткие, — заявил Колесников.

Отметим, что это не первое скандальное высказывание народного избранника. В прошлом году Александр Колесников назвал журналистов бестолочами и заявил, что они должны работать на депутатов.

Напомним, в прошлом году сенатор Елена Мизулина предложила узаконить химическую кастрацию для педофилов.