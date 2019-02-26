Таким образом начинающий политик отреагировал на обнародованную информацию о контрабанде запчастей для украинской военной техники.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обвинил украинские власти в "заработках на крови", после того как ознакомился с информацией журналистов о контрабанде запчастей для украинских оборонных предприятий.

— Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови. То есть контрабанда с Россией — можно, — сказал он в видеообращении. — Бывшие в употреблении запчасти в обмен на жизни наших солдат — можно, конфеты — можно, Maruv — нельзя.

Зеленский заявил, что теперь понял смысл одного из предвыборных лозунгов действующего президента страны Петра Порошенко об армии, языке и вере. По словам актёра, это "разворовать армию, искусственно разделить людей языком, потому и веры вам нет".

Обращаясь к нынешнему президенту, Зеленский вспомнил ещё один лозунг Порошенко: "Кандидатов много — президент один".

— Кандидатов много, поэтому кого-то, кроме вас, выберем, — заключил артист.

Ранее журналисты обнародовали данные о масштабных хищениях в украинской армии. В расследовании указано, что в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям контрабандные запчасти для военной техники с наценкой до 300%.

После этого кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента (снятия с поста) президента Украины Петра Порошенко.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. В списке — 44 кандидата, однако, согласно рейтингам, на первом месте сейчас Владимир Зеленский, на втором — Пётр Порошенко. Третью строчку занимает Юлия Тимошенко.