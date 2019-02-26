В Верховной раде призвали расстрелять Порошенко за госизмену — видео

Действующий украинский лидер столкнулся с новой угрозой своему второму президентскому сроку. На этот раз причиной стало журналистское расследование о хищениях в армии, за что Порошенко уже в открытую угрожают казнью и расправой.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Петра Порошенко нужно расстрелять за госизмену в случае, если сведения о масштабных хищениях в армии подтвердятся. Об этом он заявил прямо с трибуны Верховной рады на заседании во вторник.

— Это большое преступление, это государственная измена, и за это Порошенко нужно расстрелять, если это правда! Парламент молчать не может! — заявил Олег Ляшко.

Коррупционная схема в оборонном комплексе страны вскрылась благодаря расследованию издания Bihus.info. В частности, журналисты сообщили о причастности людей из ближнего круга Порошенко (и. о. первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина) к хищению 250 млн гривен (более 9 млн долларов).

По мнению Ляшко, в украинском парламенте необходимо создать временную следственную комиссию для обнародования фактов разворовывания в армии. Кроме того, по словам политика, ни о каком продолжении предвыборной кампании Порошенко в этих условиях и речи идти не может.

— Дырку ему от бублика, а не власть! — подчеркнул депутат.

Напомним, что ранее по тем же причинам Юлия Тимошенко инициировала начало процедуры импичмента Петру Порошенко.