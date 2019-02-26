Переночевавшего в Лосином Острове мальчика решили пока не передавать бабушке

По мнению следствия, это можно будет сделать только после выяснения всех подробностей ЧП.

Следственные органы СК России посчитали преждевременным и необоснованным решение о передаче оставленного матерью в Лосином Острове мальчика под опеку бабушки. Решение социальных служб об установлении временной опеки над ребёнком отменено, сообщает пресс-служба ведомства.

Рассмотрение вопроса об опеке над ребёнком отложено до завершения предварительного следствия по уголовному делу по статье "Покушение на убийство", которое было заведено в отношении матери несовершеннолетнего Надежды Куликовой.

В СКР считают, что органы опеки и попечительства формально подходят к устройству детей в семьи.

— В СК РФ полагают, что формализм в подобных ситуациях недопустим и может привести к непоправимым последствиям, — уточняется в сообщении ведомства.

Напомним, утром 18 февраля 33-летняя женщина сообщила в полицию об исчезновении шестилетнего сына. Позже мальчика невредимым нашли автомобилисты на МКАД неподалёку от Лосиного Острова. Мать ребёнка арестована, ей инкриминируют покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью.

25 февраля стало известно, что опека над мальчиком была установлена 22 февраля, опекуном была назначена бабушка ребёнка.