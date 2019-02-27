"Будет больше". США пообещали Венесуэле усиление санкций

Вашингтон планирует ввести новые ограничения высокопоставленным чиновникам из администрации президента страны Николаса Мадуро.

Соединённые Штаты расширят санкции против Венесуэлы, заявил спецпредставитель главы Белого дома Дональда Трампа Эллиотт Абрамс.

— Будет больше, будет больше на этой неделе, будет больше на следующей неделе, — цитирует его РИА "Новости".

По словам Абрамса, ограничения введут в отношении высокопоставленных чиновников "режима" и людей, которые занимаются их финансовыми делами.

Как ранее писал Лайф, вице-президент США Майк Пенс пригрозил изоляцией на мировой арене тем странам, которые поддерживают президента Николаса Мадуро.

Напомним, в стране идёт противостояние легитимной власти в лице Мадуро и оппозиции во главе с руководителем парламента страны Хуаном Гуайдо, который объявил себя "временным главой государства".