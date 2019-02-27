"Будет больше". США пообещали Венесуэле усиление санкций

Соединённые Штаты расширят санкции против Венесуэлы, заявил спецпредставитель главы Белого дома Дональда Трампа Эллиотт Абрамс.
— Будет больше, будет больше на этой неделе, будет больше на следующей неделе, — цитирует его РИА "Новости".
По словам Абрамса, ограничения введут в отношении высокопоставленных чиновников "режима" и людей, которые занимаются их финансовыми делами.
Как ранее писал Лайф, вице-президент США Майк Пенс пригрозил изоляцией на мировой арене тем странам, которые поддерживают президента Николаса Мадуро.
Напомним, в стране идёт противостояние легитимной власти в лице Мадуро и оппозиции во главе с руководителем парламента страны Хуаном Гуайдо, который объявил себя "временным главой государства".
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