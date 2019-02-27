Мэй предложила парламенту отложить Брексит

Такую возможность депутаты получат, если снова не одобрят сделку с Брюсселем и проголосуют против "жёсткого" выхода Британии из ЕС.

Парламент Великобритании сможет отсрочить Брексит, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй. В палате общин она рассказала, как в ближайшее время будут решать вопрос о "разводе" Лондона с Евросоюзом.

По словам Мэй, первым шагом станет голосование по сделке с Брюсселем. Как писал Лайф, его планируют провести не позднее 12 марта 2019 года.

Если депутаты в очередной раз отвергнут соглашение, то 13 марта им предстоит решить, согласны ли они на выход Британии из ЕС без соглашения.

А если парламентарии будут против "жёсткого" Брексита, им предложат рассмотреть вопрос о продлении переговоров и отсрочке выхода из Евросоюза.

Напомним, в Лондоне уже несколько месяцев подряд решают, как и когда расстаться с ЕС. Брексит намечен на 29 марта 2019 года.