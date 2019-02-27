Токио выразил протест из-за визита российской делегации на Курилы

Правительство Японии направило по дипломатическим каналам официальный протест в связи с визитом российских чиновников на остров Шикотан, пишет ТАСС.
— Это неприемлемо и противоречит нашей юридической позиции, — заявили агентству в японском МИД.
Как ранее писал Лайф, на Шикотан прибыли спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава Минкомсвязи Константин Носков и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
Делегация приняла участие в запуске на Южных Курилах подводной оптоволоконной линии связи. Она обеспечит местных жителей быстрым и недорогим безлимитным интернетом.
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