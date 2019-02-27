Поставленные президентом задачи касаются поддержки семей, пенсионеров, развития образования и медицины и многого другого.

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания, с которым он обратился к Федеральному собранию 20 февраля. Все задачи опубликованы на сайте Кремля.

Так, одно из поручений адресовано Администрации Президента РФ. Ей необходимо обеспечить увеличение объёма средств, которые выделяют на поддержку президентских грантов в области культуры, искусства, связанных с краеведением, народным творчеством и сохранением исторического наследия.

Кроме того, кабмину поручено внести изменения в законодательство о социальных доплатах к пенсии.

Правительству вместе с ЦБ РФ также необходимо принять дополнительные меры, которые направлены на снижение ипотеки до уровня восьми процентов годовых. Кроме того, им также дана задача, направленная на обеспечение поддержки строительства индивидуального жилья.

Ещё одно поручение для кабмина: разработать национальную стратегию в области искусственного интеллекта. Срок выполнения — до 15 июня.

Верховному суду и Генпрокуратуре РФ дано задание проанализировать ситуацию с экономическими преступлениями и их квалификацией. Кроме того, необходимо создать цифровую платформу для приёма обращений бизнесменов на давление со стороны силовиков.

Среди поручений кабмину стоит выделить и это: правительству необходимо утвердить генеральную схему развития сетей связи, инфраструктуры хранения и обработки данных России.

До 1 мая ЦБ РФ, МВД, Генпрокуратура, СКР и Минюст должны отчитаться перед президентом о мерах, которые направлены на пресечение незаконных действий макрофинансовых организаций и коллекторов.

Поручения также касаются и подключения всех российских школ к высокоскоростному интернету и упрощения процедуры прохождения диспансеризации.

20 февраля президент России Владимир Путин в 15-й раз выступил с Посланием Федеральному собранию. О том, что сказал глава государства, о задачах в социальной сфере, экономике и внешней политике — в материале Лайфа.