Путин поставил задачу упростить прохождение диспансеризации

Процедуры должны проводиться в том числе в вечерние часы, а запись на них стать дистанционной.

Президент РФ Владимир Путин поручил упростить процедуры по диспансеризации и профилактическим осмотрам граждан. Как сообщается на сайте Кремля, доклад по этому вопросу должен быть подготовлен до 1 октября текущего года, далее — один раз в полгода.

Отмечается, что процедуры должны быть доступны в том числе в вечерние часы, а граждане должны получить возможность дистанционной записи на медобследования. Кроме того, в программу диспансеризации и профилактических медосмотров поручено включить обследование на выявление онкозаболеваний.

Как ранее писал Лайф, Путин утвердил перечень поручений по реализации своего Послания Федеральному посланию.