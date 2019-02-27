СВР не комментирует заявление спецслужб Швеции о задержании "российского агента"

Читайте также

СВР не комментирует заявление спецслужб Швеции о задержании "российского агента"

494

Фото © РИА Новости/Алексей Дружинин

В Стокгольме заявили, что этот "шпион" якобы работал на российские спецслужбы с 2017 года.

В Службе внешней разведки России отказались комментировать заявление спецслужб Швеции, которые сообщили о задержании якобы завербованного Россией сотрудника высокотехнологичной фирмы.

— Не комментируем! — заявил РИА "Новости" представитель пресс-бюро СВР.

Ранее Лайф приводил сообщение Службы государственной безопасности Швеции. В ведомстве заявили, что в Стокгольме был задержан специалист высокотехнологичной индустрии страны, которого подозревают в работе на российские спецслужбы с 2017 года.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×