СВР не комментирует заявление спецслужб Швеции о задержании "российского агента"

В Службе внешней разведки России отказались комментировать заявление спецслужб Швеции, которые сообщили о задержании якобы завербованного Россией сотрудника высокотехнологичной фирмы.
— Не комментируем! — заявил РИА "Новости" представитель пресс-бюро СВР.
Ранее Лайф приводил сообщение Службы государственной безопасности Швеции. В ведомстве заявили, что в Стокгольме был задержан специалист высокотехнологичной индустрии страны, которого подозревают в работе на российские спецслужбы с 2017 года.
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