На блины и баттл частушек. В мэрии Москвы рассказали, где отметить Масленицу

Самые масштабные гуляния в каждый день Масленой недели обещают организовать на ВДНХ.

Десятки мастер-классов, праздничные шествия и концерты ожидают жителей столицы и гостей города в Масленую неделю, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Праздновать начинают с первого марта.

На ВДНХ пройдут праздничные гуляния, на территории выставки расположится множество развлекательных площадок. Не только со стороны главного входа, но и со стороны парка "Останкино". Гостям сыграют на народных музыкальных инструментах, поводят с ними хороводы, напоят горячим чаем и накормят блинами. Мастера красноречия смогут сразиться в частушечном баттле.

— Главным гастрономическим событием на ВДНХ станет традиционная масленичная ярмарка. Два десятка ярких шале, украшенных подсветкой, установят на площадке у павильона № 57. В них посетители смогут попробовать блины из гречневой, пшеничной, овсяной или каштановой муки с разными начинками: камчатским крабом, уткой и брусничным джемом, французским паштетом или свежими ягодами и взбитыми сливками, — подогревает аппетит сайт мэра Москвы.

Вечером 8 марта на катке "Ракета" на территории ВДНХ состоится концерт коллектива Cheese People и русскоязычной соул- и фолк-исполнительницы из Норвегии Эрики Лундмоен.

На следующий день на "Ракете" пройдёт дискотека со столичной группой "Комсомольск", а в 19:57 запустят праздничный фейерверк. После салюта на сцену выйдут электронщики из Санкт-Петербурга Oligarkh. Коллектив соединяет электронную музыку с народными песнями, произведениями Петра Чайковского и русским рэпом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что Масленая неделя пройдёт не только на ВДНХ. Праздник организуют на 23 площадках по всему городу.