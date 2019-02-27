Теперь ещё и Kazka. Представлять Киев на Евровидении отказался третий претендент

Коллектив отметил, что его миссия — объединять людей музыкой, а не сеять раздор.

Группа Kazka отказалась представлять Украину на Евровидении в Израиле. Об этом сообщается в посте в официальном аккаунте коллектива в "Инстаграме".

— Мы хотим и сочли бы за честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой, — сказано в посте.

В группе ответили отказом на предложение НОТУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины) поехать на Евровидение в 2019 году.

В сообщении уточняется, что Kazka не отказывается от своей главной цели — нести миру украинскую культуру — и готова представлять Украину на песенном конкурсе в следующем году, но лишь в том случае, если станет победителем национального отбора.

Коллектив заявил, что двигается дальше и ждёт фанатов на своих концертах.

Напомним, ранее победительница национального отбора Maruv отказалась представлять Украину на Евровидении. Поехать на песенный конкурс в Израиль предложили коллективу Freedom Jazz, который занял второе место по итогам нацотбора, однако участники группы отказались представлять Украину на Евровидении. Киев теперь может вовсе отказаться от участия.