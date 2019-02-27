Совет Федерации одобрил закон об оказании паллиативной помощи

В соответствии с документом этот вид помощи включает также мероприятия психологического характера и уход.

Совет Федерации одобрил закон об оказании медицинской паллиативной помощи в России. Инициатива, в частности, закрепляет права пациента на облегчение боли наркотическими лекарственными препаратами.

В соответствии с документом паллиативная медицинская помощь включает также мероприятия психологического характера, и уход с целью улучшения качества жизни неизлечимо больных, и облегчение боли.

Кроме того, в пояснительной записке к документу указано, что для граждан предусматривается возможность получать бесплатные лекарства не только в стационарных и амбулаторных условиях, но и в условиях дневного стационара.

По словам первого зампреда по социальной политике Игоря Каграманяна, сейчас в базе данных Минздрава значится около 300 тысяч паллиативных пациентов, однако он отметил, что эксперты допускают, что число таких пациентов может достигать 800 тысяч человек.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию поставил задачу ускорить развитие паллиативной помощи в стране. Глава государства также поручил губернаторам подключиться к работе по теме паллиативной помощи.