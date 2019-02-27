Путин посетит в Израиле открытие памятника, посвящённого блокадникам Ленинграда

В Кремле началась встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как отметил российский лидер, стороны договаривались о переговорах давно.
— Жизнь развивается и требует таких консультаций. У нас растёт товарооборот, — сказал Путин. — Ну и, конечно, очень важно обсудить ситуацию в регионе. Поговорить о вопросах безопасности.
Нетаньяху в ходе встречи коснулся темы сохранения памяти о подвиге русских воинов во время Второй мировой войны.
— Мы никогда не забудем ту огромную роль, которую сыграли Россия и Красная армия в победе над фашизмом, — подчеркнул израильский премьер. — Несколько дней назад наше правительство приняло решение о завершении строительства музея, посвящённого Победе. И там большая экспозиция посвящена Красной армии.
Кроме того, Нетаньяху пригласил Путина на открытие памятника в Иерусалиме, посвящённого снятию блокады Ленинграда. Президент России в свою очередь принял приглашение и сказал, что намерен посетить церемонию.
— Спасибо, я приеду, — сказал он.
Как писал Лайф, накануне Нетаньяху назвал главную тему переговоров с Путиным.
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