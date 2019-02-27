Путин посетит в Израиле открытие памятника, посвящённого блокадникам Ленинграда

Израильский премьер подчеркнул, что в стране никогда не забудут огромную роль, которую сыграла Красная армия в победе над фашизмом.

В Кремле началась встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как отметил российский лидер, стороны договаривались о переговорах давно.

— Жизнь развивается и требует таких консультаций. У нас растёт товарооборот, — сказал Путин. — Ну и, конечно, очень важно обсудить ситуацию в регионе. Поговорить о вопросах безопасности.

Нетаньяху в ходе встречи коснулся темы сохранения памяти о подвиге русских воинов во время Второй мировой войны.

— Мы никогда не забудем ту огромную роль, которую сыграли Россия и Красная армия в победе над фашизмом, — подчеркнул израильский премьер. — Несколько дней назад наше правительство приняло решение о завершении строительства музея, посвящённого Победе. И там большая экспозиция посвящена Красной армии.

Кроме того, Нетаньяху пригласил Путина на открытие памятника в Иерусалиме, посвящённого снятию блокады Ленинграда. Президент России в свою очередь принял приглашение и сказал, что намерен посетить церемонию.

— Спасибо, я приеду, — сказал он.

Как писал Лайф, накануне Нетаньяху назвал главную тему переговоров с Путиным.