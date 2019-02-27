Украина отказалась принимать участие в Евровидении-2019

В Киеве решили, что это единственно верный шаг на фоне массового отказа исполнителей ехать на конкурс.

Украина отказывается от участия в конкурсе Евровидение в 2019 году. Заявление организаторов национального отбора опубликовано на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

— Победителем национального отбора на нынешнее Евровидение стала певица Maruv, которой общественный вещатель, как и делает это каждый год, предложил заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе, — сказано в заявлении.

Как сообщалось ранее, певица отказалась от подписания договора после проведения переговоров. Так же поступили и остальные финалисты национального отбора.

В НОТУ отметили, что могли бы выбрать любого исполнителя не из числа участников конкурса. От такой альтернативы решили отказаться из уважения к выбору зрителей.