MARUV отказалась представлять Украину на Евровидении

Читайте также

MARUV отказалась представлять Украину на Евровидении

1238

Фото: © Instagram/maruvofficial

Певица MARUV не будет представлять Украину на музыкальном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле. Об этом говорится в заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Сообщается, что она не подписала соответсвующий контракт с организацией.

Напомним, что по результатам национального отбора представлять Украину на Евровидении-2019 должна была певица MARUV, однако, как позднее стало известно, её поездка на конкурс находится под угрозой из-за российских гастролей. Сама же она рассказала, что на неё давят и заставляют отказаться от участия в конкурсе.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×