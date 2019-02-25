MARUV отказалась представлять Украину на Евровидении

Певица MARUV не будет представлять Украину на музыкальном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле. Об этом говорится в заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Сообщается, что она не подписала соответсвующий контракт с организацией.

Напомним, что по результатам национального отбора представлять Украину на Евровидении-2019 должна была певица MARUV, однако, как позднее стало известно, её поездка на конкурс находится под угрозой из-за российских гастролей. Сама же она рассказала, что на неё давят и заставляют отказаться от участия в конкурсе.