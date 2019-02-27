Москвич разом заплатил 150 млн рублей алиментов ради выезда за границу

Мужчина собирался уехать за рубеж перед Новым годом. Запрет настолько нарушил его планы, что он сразу расплатился с долгами.

Москвич выплатил алименты на 150 миллионов рублей, сообщил глава столичного управления Федеральной службы судебных приставов Сергей Замородских.

По его словам, перед новогодними праздниками в конце 2018 года мужчине за долги запретили выезд за рубеж. Эта мера оказалась настолько эффективной, что родитель немедленно заплатил всю сумму.

Замородских отметил, что в общей сложности за прошлый год у россиян накопилось 7 миллиардов рублей долгов по алиментам. Взыскать удалось лишь 1,3 миллиарда.

Как ранее писал Лайф, в ближайшее время российских должников лишат возможности ездить за границу через Белоруссию.