Москвич разом заплатил 150 млн рублей алиментов ради выезда за границу

Москвич выплатил алименты на 150 миллионов рублей, сообщил глава столичного управления Федеральной службы судебных приставов Сергей Замородских.
По его словам, перед новогодними праздниками в конце 2018 года мужчине за долги запретили выезд за рубеж. Эта мера оказалась настолько эффективной, что родитель немедленно заплатил всю сумму.
Замородских отметил, что в общей сложности за прошлый год у россиян накопилось 7 миллиардов рублей долгов по алиментам. Взыскать удалось лишь 1,3 миллиарда.
Как ранее писал Лайф, в ближайшее время российских должников лишат возможности ездить за границу через Белоруссию.
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